開戶就給「辛苦費」 單親媽淪車手…發抖領百萬被識破

桃園市蘆竹區一名郭姓女子6月27日到銀行開戶，6天後便申請印鑑變更，昨中午到銀行要求領出500萬元，令銀行櫃員察覺有異報警，果然發現郭女為車手，對此她坦言自己經由詐團手把手教學話術試圖蒙騙銀行櫃員，開戶成功就給「辛苦費」，提領現金再給錢，結果被識破，全案移送桃園地檢署偵辦。

蘆竹分局南崁派出所昨上午11點多，接獲台灣中小企銀櫃員報案，稱一名郭姓女子欲提領金流異常帳戶，相當可疑，櫃員指出郭女6月27日開立新戶，7月3日就申請印鑑變更，7月7日來電詢問會有公司款項新台幣500萬元入帳，詢問可否以公司出納小姐代領，當時銀行早已注意此帳戶不正常，而後郭女昨中午到銀行以購買公司設備為由領錢，但郭女到場時神情緊張發抖，懷疑是詐騙人頭戶。

對此警方耐心多次詢問，突破郭女心防，當場拆穿詐騙集團手法，郭女表示自己是單親媽媽，被詐騙集團騙了28萬，之後由詐團教導話術欺騙行員，坦承開戶時詐騙集團就給新台幣5千元的「辛苦費」，另以2萬元代價提領新台幣500萬元。事後警方協助郭女通報詐欺案，但其行為仍觸犯詐欺罪及洗錢防治法故仍列為嫌疑人，將其移送桃園地檢署偵辦。