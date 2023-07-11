彰化新購上百輛警車 加入打擊犯罪行列

「工欲善其事，必先利其器」，彰化縣警察局編列2910萬元汰換警用車輛，新採購巡邏車24輛、交通事故處理車3輛、巡邏機車104輛，今天上午由縣長王惠美主持授車儀式，王惠美表示，縣府改建警察廳舍，並藉由警用車輛汰舊換新及建構路口監視系統，串聯點、線、面建立全面治安防衛系統，可提升打擊犯罪效能。

王惠美說，從2020年至今4年來，彰化縣政府共編列1億7790萬元，汰換警用汽車164輛、機車488輛，有效提升警察打擊犯罪維護治安的機動力。感謝彰化縣警察局長張國雄及所有警察同仁的用心，打擊犯罪維護彰化治安，在遠見雜誌2023施政滿意度調查，彰化縣在警政治安從去年全國第9名進步到今年全國第6名，讓縣民更安心。

王惠美指出，縣府持續逐年編列經費加速老舊廳舍整建，包含已完成的警察局辦公大樓外牆整修工程，正在興建中的北斗分局田尾分駐所、員林分局萬年派出所、鹿港分局福興分駐所、溪湖分局埔鹽分駐所、規劃設計中的刑事警察大樓及芳苑分局原斗派出所等6處廳舍，總工程經費高達5億多元，希望讓警察同仁有更好的辦公環境。

另外，警察局建置「天眼防衛網」已有1萬610支鏡頭，是六都以外唯一鏡頭數超過1萬支的縣市，今年再編列1.3億元新建置751支，又追加編列1.14億元，希望讓彰化縣治安無死角。