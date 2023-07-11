影／搶救傷患帶管制藥物 童醫院醫護與消防隊員合作無間

童綜合醫院今年4月與台中市政府簽署「城市搜救隊醫療組織合作備忘錄」，救災人員與醫療人員合作，提高現場搶救傷患效率，一名男子日前受困水泥車內，童醫院獲報後派醫護到場，醫護人員帶嗎啡類止痛藥、鎮靜藥及骨內注射針，和消防隊員合作搶救回傷患。

合作備忘錄上月發揮成效，29歲李姓男子因工地意外受困水泥車內，獲報到場救援的龍井消防分隊高級救護技術員劉子嘉隊員到場評估後，發現患者因被車體壓住一時之間無法脫困，且極度疼痛，需要緩解疼痛的藥物來協助脫困，他打電話聯繫童綜合醫院急診部緊急救護科黃泰霖主任。

黃泰霖主任與劉子嘉隊員電話聯繫評估後，攜帶嗎啡類止痛藥、鎮靜藥、及骨內注射針，會同陳靜慧護理師與柯采蘋專科護理師到現場協助救援。到場後經由消防隊引導，進入事故現場並確認病患傷勢，肌肉注射嗎啡讓患者疼痛暫時獲得緩解。

最後在由消防局特搜隊的搶救下讓患者成功脫困，人被救出意外現場後，黃泰霖主任評估病患需要大量輸液體，建立骨內針以及靜脈輸液管路後，由龍井分隊救護車載送到童綜合急診室。

李姓男子經檢查後發現腎臟挫傷、大腿燒灼傷，因長時間被車體壓住，出現橫紋肌溶解的症狀，幸好及時救出，收治病房進行後續治療，住院8天後即出院返家休養。

童綜合醫院緊急救護科黃泰霖主任表示，童綜合醫院與台中市消防局特種搜救隊有簽署「城市搜救隊醫療組織合作備忘錄」，主要目的就是當遇有災難或脫困時間延長時，現場的救護員或特搜隊員可尋求專業醫療的協助，包含在可由童綜合醫院醫師到場支援，提供管制藥物注射。

因為當受傷遇困時，患者會出現極度疼痛狀況，導致救援困難，此狀況最適合緩解疼痛的藥物就是嗎啡，但嗎啡為管制類藥物，有嚴格的管理制度，不可隨便攜出醫院，這次經由ＭＯＵ的簽立，在取得衛生局同意後，攜帶管制藥物到意外現場進行即刻救援，縮短病患脫困時間，讓傷害降到最低。