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影／屏東7旬翁開大貨車機械故障連撞5車 號誌燈也遭殃

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東縣新埤鄉昨天清晨發生連環車禍，李姓男子駕駛營業用大貨車行經台一線中正路口，因車輛機械故障，撞上前方停等紅燈的5輛小客車，造成6輛車追撞交通事故及號誌燈損壞，所幸無人傷亡，駕駛均無酒駕，損壞的路口號誌於昨天下午已修復完畢，詳細肇事原因有待警方調查釐清。

75歲李姓男子昨天清晨6點12分左右駕駛大貨車出門上班，途中行經台一線中正路口時，因車輛故障無法煞停，逕直撞上前方停等紅燈的吳姓男子小客車，再往前追撞其他4輛車，遭撞車輛像是撞球一樣被推到路口處，還有車輛被擠上分隔島，路口號誌也被撞壞，故障大貨車肇事後則蠕行往前最後停下，所幸車速不快，沒有造成重大傷亡。

警方獲報到場處理，對6名駕駛實施酒測，均無酒駕，並於現場指揮疏導交通，遭損壞的路口號誌於下午1點40分左右修復完畢，運作正常，相關肇事原因有待警方後續調查釐清。

屏東縣新埤鄉昨天清晨發生連環車禍，75歲李姓男子駕駛營業用大貨車，因車輛機械故障連撞前方5輛車及路口號誌，所幸車速不快，無人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣新埤鄉昨天清晨發生連環車禍，75歲李姓男子駕駛營業用大貨車，因車輛機械故障連撞前方5輛車及路口號誌，所幸車速不快，無人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣新埤鄉昨天清晨發生連環車禍，75歲李姓男子駕駛營業用大貨車，因車輛機械故障連撞前方5輛車及路口號誌，所幸車速不快，無人員傷亡。圖／警方提供
屏東縣新埤鄉昨天清晨發生連環車禍，75歲李姓男子駕駛營業用大貨車，因車輛機械故障連撞前方5輛車及路口號誌，所幸車速不快，無人員傷亡。圖／警方提供

屏東縣 車禍

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