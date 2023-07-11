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熟女差點陷黃金投資詐騙老梗 竹市里長打詐隊成功阻詐

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

42歲張姓女子月前透過臉書認識一名自稱在美軍服役的外國男子，對方不斷向張攀談獻殷勤，並謊稱在國外購買黃金被卡在海關，懇求張幫忙代付31萬元規費通關，之後就會回台與其廝守，所幸竹市警方成立「打詐里長隊」四處宣導，讓張起了疑心，向警方報案後合力逮捕58歲許姓女車手，及時阻詐，警詢後依詐欺罪嫌法辦，向上溯源偵辦。

警方指出，詐騙手法層出不窮，新竹市警察局第二分局上周邀轄內36里里長共同成立「打詐里長隊」，並建立LINE群組，將常見詐騙手法依年齡、職業、性別等資料分析分層分眾宣導，由里長或里名即時發現可能遭詐被害人，警方勸導、阻止民眾匯款後，再與民眾共同查緝詐欺集團，達到減少民眾財損，遏止詐騙案件發生。

經查，張女上月在臉書認識一名由詐騙集團假冒的外國男子，對方謊稱在美軍服役，雙方互換Line聊天，該男子不斷向張女獻殷勤，並表示有在海外購買黃金，但需支付運費及規費才能通過海關，請張代付31萬元費用，將款項交給其友人，之後男子也會來台與張交往，兩人可平分黃金。

張女原本信以為真，還開心向鄰居分享，鄰居一聽覺得有異，拿出里長宣導的反詐騙資訊，不斷溝通才讓張女恍然大悟，便向警方報案，決定與警演一齣戲，先答應外國男子願意幫忙代付款，雙方約定好地點，由警方先行埋伏，等取款車手現身立刻將其逮捕。

警方指出，據統計，6月26至7月5日間，警方與民眾配合共同查獲詐欺集團3案7人，3案皆為投資詐騙，標地分別為股票、虛擬貨幣及黃金。警方接獲訊息後，立即成立專案小組，由3名被害人配合警方面交，除將取款車手逮捕到案，亦循線查獲多名共犯及幹部，即時攔阻遭詐款項共201萬元。

第二分局分局長林昆達表示，強力宣導讓全民「識詐」，是警方重點工作之一，識詐宣導團為擴大識詐宣導成效，將分析轄內高發詐欺案件，不定期向各里長宣導識詐，由各里長擔任反詐種子教官，將阻詐觸角深入鄰里每個角落。

警方指出，據統計，6月26至7月5日間，警方與民眾配合共同查獲詐欺集團3案7人，即時攔阻遭詐款項共201萬元。圖／警方提供
警方指出，據統計，6月26至7月5日間，警方與民眾配合共同查獲詐欺集團3案7人，即時攔阻遭詐款項共201萬元。圖／警方提供

詐騙集團 詐欺 車手 海關 臉書

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