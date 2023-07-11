大豹溪危險跳水不聽勸 3少爆粗口又無照騎車依法究辦

三名國中畢業生這個月6日無照騎乘兩輛機車，前往新北市三峽區大豹溪跳水嬉戲，新北市消防員怕危險好意勸阻卻遭3生穢語嗆聲，當場報警帶回偵辦。偵詢時3少坦承穢語嗆罵消防員，警詢後依公然侮辱、妨害公務函送少年法庭，無照駕駛依法製單告發；另不聽勸阻則依違反新北市發展觀光條例裁罰5萬元以下罰鍰。

據了解，今年剛國中畢業的邱姓（16歲）、陳姓（15歲）、林姓（15歲）三名少年。這個月6日下午2時許分乘兩輛機車，前往新北市三峽區大豹溪金龍橋段戲水。未料3名少年屢屢越過警戒繩索不到安全水區，還爬上溪邊石頭跳水嬉戲。新北勢消防人員在旁警戒，深怕恐生意外好言勸阻，不料3名少年竟口出穢語向消防人員嗆罵三字經。

消防人員立即進行錄影蒐證，旋即通報其他水安巡邏小組人員以及三峽分局插角派出所勤區到場協助，消防人員表明提告公然侮辱、妨害公務，警政準備帶回3名少年返回查辦，未料陳、林2少表示自己騎機車前往。

3少分乘兩輛機車抵達派出所，警方一查身分發現3人皆未滿18歲竟無照駕駛雙載，當場依違反道路交通管理處罰條例第21條1項1款告發無照駕駛並扣車，陳、林兩少最高恐挨罰1萬2000元罰鍰。

偵詢時3名國中畢業生坦承穢語嗆罵消防員，警詢後依公然侮辱、妨害公務函送少年法庭；另不聽勸阻則依違反新北市發展觀光條例第60條第1項，開處罰1萬元以上5萬元以下罰緩。