台中失智七旬婦多次走失 這次搞丟一整夜家屬急報警

79歲鄧婦罹患失智症，獨自外出雖迷途，家屬都能迅速尋回。前天清晨1點多，家屬發現鄧婦不在，全家人徹夜找到昨天中午，並尋求東勢警分局協助。所幸熱心民眾在路上發現鄧婦，帶婦人到就近派出所休息，警方聯繫上鄧婦家屬，順利返家。

前天中午12點多，鄧姓男子到東勢警分局石城所報案，並說79歲母親鄧何女士(冠夫姓)患有失智症，以前獨自外出也會迷途，但都在附近，家人能及時找到。但前天清晨1點多發現母親未歸，家人找了一整夜，擔心年邁母親有個萬一，報警協尋。

同時，一名熱心民眾在東蘭路與粵寧街口發現鄧婦呆站路旁，正值中午，氣溫飆破35度高溫，趕緊帶鄧婦到東勢派出所休息。

東勢所員警見鄧婦一臉疲憊，立即提供礦泉水解渴，但警方詢問鄧婦姓名及家住何處？鄧婦皆無法清楚表達，所幸石城所通報受理失蹤人口，請各所協助找尋，東勢所警方發現鄧婦符合通報失蹤人口的特徵，立即通知家屬到所。

鄧婦女兒接獲通知到東勢所，並說母親這次竟離家竟徒步超過5公里，要不是有熱心民眾與警方協助，中午艷陽高溫，母親情況可能更加危急，相當感謝。