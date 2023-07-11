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影／驚險0.1秒！沙鹿危險路口小貨車讓行人 機車沒讓差點撞到人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口的斑馬線，此路口目前未設號誌，日前一輛小貨車在斑馬線前停車禮讓行人，行人快速過馬路時，一名機車騎士疑未看到行人，加速通過路口，差0.1秒就撞到行人，目擊者說很危險，附近居民認為，要盡早設紅綠燈才能解決驚險交通問題。

一女子上月6日走在台中市沙鹿區沙田路與四平街新平巷口的斑馬線，連閃24輛汽機車後，被第25輛機車撞傷，各單位會勘後討論解決方案，目前已在斑馬線加畫綠色底，加強警示，在路中增設分隔防撞桿，預計增設交通號誌，附近店家說，希望設號誌時能保留一棵老樹，避免有車輛爆衝撞向店家前的瓦斯器，發生爆炸危險。

台中市交通局表示，經蒐集事故及交通特性資料，邀集相關單位現勘研議改善方案後，共同決議將設交通管制號誌(含行人燈)及加強夜間照明，並將行穿線改繪為綠斑馬加強辨識度，光田醫院和光田立體停車場中間的雙黃線也將加設防撞柱，防止行人及車輛違規穿越。

建設局表示，目前交通局預計規劃於沙田路既有行穿線路口處設置行人穿越號誌，初步設計方案於路口處設置六處行人穿越號誌，建設局將配合工程遷移街口的行道樹，7月7日已現勘確認點位，待交通局設計方案核定後，建設局將啟動作業。

警察局指出，清水分局沙鹿派出所將持續加強取締該處違規車輛，若汽、機車行經行人穿越道不停讓行人，最重可罰6000元。

民眾本月8日在此路口目擊驚險畫面，一輛小貨車行駛快車道時看到斑馬線上有行人要過馬路，小貨車停等，慢車道一名機車騎士疑似沒看到斑馬線上的行人，騎車速度快，與行人差點在斑馬線上相撞。

台中沙鹿區光田醫院前路口，有行人穿越道，沒有號誌，一名行人走在斑馬線上，小貨車停車禮讓，機車沒讓，差點撞上行人。圖／民眾提供
台中沙鹿區光田醫院前路口，有行人穿越道，沒有號誌，一名行人走在斑馬線上，小貨車停車禮讓，機車沒讓，差點撞上行人。圖／民眾提供

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