製杖、辣雞...玩網路遊戲用諧音罵人 當心官司上身一字千金

許多民眾有強烈好勝心，玩網路遊戲時常因隊友不給力、或與其他玩家發生衝突而在遊戲中聊天頻道怒噴對方，網路上也因此出現一些奇妙的罵人諧音，比如「製杖」（智障諧音）、「87」（白癡諧音）、「辣雞」（垃圾諧音），究竟在網路遊戲中罵人，會不會吃上公然侮辱官司呢？法界人士指出，上網張貼文字、圖像是否觸犯公然侮辱罪，最關鍵的要從「訊息內容」及「辨識性」這兩個要件判斷。

法界人士表示，刑法第309條第1項規定「公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金」，公然侮辱罪的構成要件有三個，包括「公然」、「侮辱」及「人」。

在網路罵人與一般現實生活中罵人本質上並無不同，同樣的，網路化身的名譽保護與現實世界也無異，今天對方若是在「公頻」謾罵對方，公頻常用理解就是參與遊戲的玩家都可加入的討論對話框，而諧音罵人文字若實務上可從看出有貶抑、輕蔑、使人難堪的意思，仍會構成侮辱。

法界人士說，在網路遊戲的虛擬世界若要成立公然侮辱罪，則需要考量到是在遊戲「公頻」罵人，倘若公頻的對話框同時有其他玩家在對話，提告時就得證明罵人者所辱罵的對象就是提告者本人，還須排除自己對號入座。

不過，一名檢察官指出，在線上遊戲中提告公然侮辱並不容易，目前法院的實務看法並未統一，有法官會認為遊戲角色的名譽權也應該受到保護，會成立公然侮辱罪；但也有法官認為遊戲中角色雖然被侮辱，但玩家在真實社會上的名譽其實未受影響，所以不會成立公然侮辱罪。

高雄就有一個判例，邱姓軟體工程師上網打LOL（英雄聯盟）網路遊戲，卻不滿隊友表現太差，在遊戲聊天室連飆「低能賤畜」、「可悲賤畜隊友」，吳姓隊友認為邱在針對他，截圖提告，一審法官認為邱男未指明到姓，判他無罪，但檢方不服上訴，高雄高分院審理時，從聊天室對話認定邱是針對吳，改依公然侮辱罪判邱男拘役30天，邱還得賠償吳男5萬元。

另一個案例也發生在高雄，賴姓男子玩手機遊戲「天堂M」時，與潘姓男子有衝突，賴用遊戲角色在遊戲中直接點名潘男的遊戲角色「KGB上水姑娘」，在公開頻道嗆罵「你他X是狗嗎？」「你87？」潘不滿受辱，截圖報案提告公然侮辱。

但法官認為，遊戲中並無關於遊戲人物的真實身分或特徵標誌，手機遊戲「天堂M」中的暱稱「KGB上水姑娘」，並無任何身分、地址、職業資訊可連接至潘男個人的真實身分，與在路上辱罵真實姓名年籍不詳的路人，雖不知其姓名，但仍可得知係在辱罵「某特定自然人」的情況炯然不同，因此難以認定賴男有構成公然侮辱罪，因此判他無罪。

玩線上遊戲玩到被告會不會太誇張？新竹一名刑警說，一點也不誇張，還很常發生。若在遊戲中被其他玩家辱罵想提告，蒐證很重要。

該刑警說明，若打算提告對方，首先須保存對方辱罵的對話紀錄，用截圖或是錄影都可以；其次，也要掌握辱罵對方的資料，包括遊戲暱稱、ID或帳號等；再者，得舉證對方真的在跟自己對話，且這些對話還有其他人也看到（越多人看到越好），如此才能較完整構成公然侮辱的成立要件。

該刑警說，只要將上述資料蒐集好，就可至派出所報案，將蒐集到的資料印出來交給員警，即使員警說「你又不知道是誰怎麼告」、「這告不成啦」等理由阻止報案，仍要堅持提告，只要證據完備，就有機會能提告成功。