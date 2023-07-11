影／詐團首腦愛上「大局妹」共創犯罪事業騙3000萬落網

台中市莊姓男子去年與尤姓女友共組詐騙集團，台中市刑大偵二隊接獲情資後展開偵辦，去年、今年初分兩次收網，陸續帶回莊等涉案21人，莊等人在犯行期間，估計詐財3000萬元，而尤女是俗稱比一般傳播妹高階的「大局妹」，也是因看莊男從事犯罪獲利頗豐，才被遊說加入，全案檢方偵結依詐欺等罪嫌起訴。

台中市刑大偵二隊調查，莊姓男子（39歲）與擔任「大局妹」的尤姓女子（32歲）是在聚會場合認識，尤女因見莊男的事業獲利豐厚，被遊說加入共籌水房、車手集團，去年5、6月間開始犯行。

莊等人知道，警方查緝詐欺犯罪是重點工作，為規避警方查緝，不敢住在戶籍地，另外在台中市西屯、太平等地，承租了2間房子藏匿，還經常更換居住地點，意圖讓警方難以掌握藏身處，相當謹慎小心。

不過警方仍經過長時間蒐證後，掌握莊等人行蹤，分別在去年7月底、今年2月中旬，兵分多路持搜索票前往莊男及其他共犯的住處執行搜索，共查獲21名詐欺集團成員，查扣犯罪用行動電話25支、筆記型電腦2部、存摺18本及提款卡18張等贓證物。

全案詢畢後移送台中地方檢察署偵辦，檢察官認莊男等人犯罪事證明確，依刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例罪嫌提起公訴。