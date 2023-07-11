快訊

黃子佼認性騷神隱三週 助理曝近況「等待時機出面說明」

台股早盤漲逾150點站上16800點 台積電漲9元開574元

收到再議卷！五億生墜樓案 台中高分檢：盡速審酌

影／詐團首腦愛上「大局妹」共創犯罪事業騙3000萬落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市莊姓男子去年與尤姓女友共組詐騙集團，台中市刑大偵二隊接獲情資後展開偵辦，去年、今年初分兩次收網，陸續帶回莊等涉案21人，莊等人在犯行期間，估計詐財3000萬元，而尤女是俗稱比一般傳播妹高階的「大局妹」，也是因看莊男從事犯罪獲利頗豐，才被遊說加入，全案檢方偵結依詐欺等罪嫌起訴。

台中市刑大偵二隊調查，莊姓男子（39歲）與擔任「大局妹」的尤姓女子（32歲）是在聚會場合認識，尤女因見莊男的事業獲利豐厚，被遊說加入共籌水房、車手集團，去年5、6月間開始犯行。

莊等人知道，警方查緝詐欺犯罪是重點工作，為規避警方查緝，不敢住在戶籍地，另外在台中市西屯、太平等地，承租了2間房子藏匿，還經常更換居住地點，意圖讓警方難以掌握藏身處，相當謹慎小心。

不過警方仍經過長時間蒐證後，掌握莊等人行蹤，分別在去年7月底、今年2月中旬，兵分多路持搜索票前往莊男及其他共犯的住處執行搜索，共查獲21名詐欺集團成員，查扣犯罪用行動電話25支、筆記型電腦2部、存摺18本及提款卡18張等贓證物。

全案詢畢後移送台中地方檢察署偵辦，檢察官認莊男等人犯罪事證明確，依刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例罪嫌提起公訴。

台中市刑大呼籲，金融帳戶屬於個人高度私密性文件，千萬不可出借或交給任何人使用，且相關密碼應妥善保存，避免讓其他人員知悉，遇有疑慮應即撥打110或165查證，保存與詐騙集團成員的通聯紀錄、簡訊或線上對話記錄，迅速向警方報案，以免遭到詐騙集團利用，成為共犯、車手。

台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市莊姓男子與尤姓女友共組犯罪集團，不法獲利破3000萬元，警方循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 台中市 詐欺 車手

延伸閱讀

聯邦銀行7行員涉勾結詐團 張姓經理、滕姓行員被聲押

又傳銀行職員疑似勾結詐騙集團 聯邦銀行遭搜索帶7人

誤信投資有高獲利 女攤販匯32萬驚覺被騙報案逮人

缺錢繳房租 男學詐騙集團印「假公文」騙好友24萬元

相關新聞

台中霧峰阿滿麵線清晨疑換裝瓦斯起火 二層樓陷火海波及鄰戶

台中市霧峰市場裡的民權街的阿滿麵線，今清晨5時許疑因炊煮不慎突然起火，火勢很大，除了一、二樓均陷入火海，還波及到鄰戶，所...

聯邦銀行7行員涉勾結詐團 張姓經理、滕姓行員被聲押

新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，昨天指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行總行、通化分行與兩人...

影／詐團首腦愛上「大局妹」共創犯罪事業騙3000萬落網

台中市莊姓男子去年與尤姓女友共組詐騙集團，台中市刑大偵二隊接獲情資後展開偵辦，去年、今年初分兩次收網，陸續帶回莊等涉案2...

影／未戴安全帽遇警棄車狂奔 新北男持毒丟包仍被逮

新北市1名44歲李姓男子，6日深夜11時許在三重區集美街，騎機車未戴安全帽停等紅燈，恰巧保安大隊第二中隊巡邏車路過，李男...

影／騎自行車巡邏？原來是老翁騎車摔傷 警察幫「代駕」

台中市清水警分局一名警察日前在街道騎自行車，被誤以為是警察改騎自行車巡邏，原來是梧棲區一名老翁騎自行車摔傷，員警開車護送...

補習班傳不當管教 學童受傷 基市府：現場查核後處理中

基隆市某安親班傳出疑似不當管教案，孩童背部被打到瘀，因此不敢再去，基隆市政府今晚表示，補習班6月中旬傳出不當管教事件，教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦