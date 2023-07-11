影／騎自行車巡邏？原來是老翁騎車摔傷 警察幫「代駕」

台中市清水警分局一名警察日前在街道騎自行車，被誤以為是警察改騎自行車巡邏，原來是梧棲區一名老翁騎自行車摔傷，員警開車護送他回家，另一名警察騎老翁的自行車，連車也護送到家。

台中市清水警分局梧棲分駐所巡佐高德興、警員李振榮本月8日下午3點50分獲報，梧棲區中興路有1名阿伯需要協助。警方立即到場，發現83歲蔡姓老翁騎自行車不慎跌倒，些微擦傷並無大礙，當時老翁表示不需要警方協助，但警方擔心安全，經詢問老翁住處位於200公尺外，為確保老翁的安全，警方開車載老翁，高姓巡佐騎著老翁的自行車騎回他家，家屬看到老翁平安回家，感謝員警及善心民眾協助。