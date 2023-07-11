聯邦銀行7行員涉勾結詐團 張姓經理、滕姓行員被聲押

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

新北地檢署懷疑聯邦銀行多名行員涉勾結詐騙集團、替詐團洗錢，昨天指揮刑事局中打中心兵分三路針對聯邦銀行總行、通化分行與兩人住所等處搜索，並前往忠孝分行、台北分行調取、查扣資料，帶回主嫌通化分行張姓經理在內共7人，另傳喚一證人到案說明。今天凌晨檢方複訊完畢，針對張姓男經理與滕姓男行員聲請收押禁見，其餘一名薛姓男行員諭知10萬元交保，另外兩名張姓女行員、一名余姓女行員與顏姓男行員，各獲諭知5萬元交保。

檢方日前偵辦詐騙案件，發現通化分行有多個人頭帳戶異常，懷疑張姓經理與六名行員涉嫌勾結詐騙集團，今天指揮內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊，搜索聯邦銀行總行、通化分行、被告2人住所共4個地點，並同步前往聯邦銀行台北分行、忠孝分行查調相關交易憑證、查扣相關文書、電磁紀錄等物證，帶回張姓經理等被告7人及證人1人到案說明。

六名行員在晚間7時許由警方移送地檢署複訊，張姓經理則由中打警方借用信義分局偵詢，在晚間近10時許才送到新北地檢署複訊，他在兩名員警戒護下以帽子、外套遮頭，將臉包得緊緊，快步由人犯通道進入偵查大樓應訊。

今天凌晨，檢方複訊7名被告完畢，針對張姓男經理與滕姓男行員聲請收押禁見，其餘一名薛姓男行員諭知10萬元交保，另外兩名張姓女行員、一名余姓女行員與顏姓男行員，各獲諭知5萬元交保。有行員獲交保後如釋重負，在偵查大樓內和父親討論案情，直呼「只是都聽張的指示」，父親則安慰說道「沒事就好」。

張姓經理（圖中）在警方戒護下進入偵查大樓複訊，以帽子、外套將臉部包緊緊。記者柯毓庭／攝影
張姓經理（圖中）在警方戒護下進入偵查大樓複訊，以帽子、外套將臉部包緊緊。記者柯毓庭／攝影

詐騙集團 新北

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