補習班傳不當管教 學童受傷 基市府：現場查核後處理中

基隆市某安親班傳出疑似不當管教案，孩童背部被打到瘀，因此不敢再去，基隆市政府今晚表示，補習班6月中旬傳出不當管教事件，教育處隔天就展開查核， 並依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」作業，目前依程序調查處理中。

市府說，全案已在調查中，後續若查出有損害兒少權益情事，除依兒童及少年福利與權益保障法裁處老師罰鍰，也將提報到補習班不適任人員認定委員會，討論是否構成應予解聘或解僱，或審酌案件情節，認定1年到4年不得聘用或僱用。