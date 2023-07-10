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補習班傳不當管教 學童受傷 基市府：現場查核後處理中
基隆市某安親班傳出疑似不當管教案，孩童背部被打到瘀，因此不敢再去，基隆市政府今晚表示，補習班6月中旬傳出不當管教事件，教育處隔天就展開查核， 並依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」作業，目前依程序調查處理中。
市府說，全案已在調查中，後續若查出有損害兒少權益情事，除依兒童及少年福利與權益保障法裁處老師罰鍰，也將提報到補習班不適任人員認定委員會，討論是否構成應予解聘或解僱，或審酌案件情節，認定1年到4年不得聘用或僱用。
市府表示，每年都會辦理補習班人員正向管教教育訓練，重申不得對學生施加傷害，增進輔導管教相關知能。這起不當管教調查屬實，除了老師會受處分，補習班疏於照顧部分，也會依補習及進修教育法限期改善，如未改善將停止招生，甚至撤銷立案。
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