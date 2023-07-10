聽新聞
test
0:00 / 0:00

補習班傳不當管教 學童受傷 基市府：現場查核後處理中

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市某安親班傳出疑似不當管教案，孩童背部被打到瘀，因此不敢再去，基隆市政府今晚表示，補習班6月中旬傳出不當管教事件，教育處隔天就展開查核， 並依「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」作業，目前依程序調查處理中。

市府說，全案已在調查中，後續若查出有損害兒少權益情事，除依兒童及少年福利與權益保障法裁處老師罰鍰，也將提報到補習班不適任人員認定委員會，討論是否構成應予解聘或解僱，或審酌案件情節，認定1年到4年不得聘用或僱用。

市府表示，每年都會辦理補習班人員正向管教教育訓練，重申不得對學生施加傷害，增進輔導管教相關知能。這起不當管教調查屬實，除了老師會受處分，補習班疏於照顧部分，也會依補習及進修教育法限期改善，如未改善將停止招生，甚至撤銷立案。

基隆市政府今晚表示，一家補習班6月中旬傳出不當管教事件，已依程序調查處理中。聯合報系資料照片
基隆市政府今晚表示，一家補習班6月中旬傳出不當管教事件，已依程序調查處理中。聯合報系資料照片

補習 基隆 安親班

延伸閱讀

補習班招生應嚴守個資法 北市2年已開罰逾百萬

徐薇英文新竹分校驚傳遭到查封 徐薇本人回應了

補習班用來源不明個資招生恐觸法 北市去年至今已裁罰超過百萬

台北市補習班爆狼師性騷幼兒 教育局稽查遭趕怒罰33萬

相關新聞

補習班傳不當管教 學童受傷 基市府：現場查核後處理中

基隆市某安親班傳出疑似不當管教案，孩童背部被打到瘀，因此不敢再去，基隆市政府今晚表示，補習班6月中旬傳出不當管教事件，教...

台中潭子民宅晚上大火 老夫妻及外勞逃出

台中市潭子區甘水路二段今晚發生民宅大火，一間鐵皮屋火警，熱心的張姓居民看到鐵皮屋內有一對老夫妻及外勞，不知所措，立即叫3...

避光不避火？虎尾避光墊倉庫火災 鐵皮屋全燒塌

雲林縣虎尾鎮光明路國稅局虎尾稽徵所對面一家鐵皮屋倉庫，今天下午冒出濃濃黑煙，消防隊據報趕往灌救，發現倉庫堆滿汽車用的避光...

影／三重舊公寓被闖空門 屋主1周之後找不到筆電才報案

新北市三重區1名37歲男子，大約1個星期之前家裡被闖空門卻渾然不知，直到前天找不到筆電起疑，向鄰居調閱公寓樓梯間監視器，...

小貨車故障欲停路肩 22歲嘉義男大生騎車相撞命喪輪下

嘉義市22歲郭姓大學生昨晚7點多騎機車行經台18線接近嘉義縣太保市新埤里段，與小貨車相撞，郭男頭部受創、肢體骨折，送醫後...

男子獨攀大同大禮步道失聯 疑失足墜落80公尺山谷

50多歲傅姓男子本月8日獨自攀登大同大禮步道，卻與家人失去聯繫。花蓮縣消防局接獲報案，今天有17人前往搜索，在步道恐龍背...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦