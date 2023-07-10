台中潭子民宅晚上大火 老夫妻及外勞逃出

台中市潭子區甘水路二段今晚發生民宅大火，一間鐵皮屋火警，熱心的張姓居民看到鐵皮屋內有一對老夫妻及外勞，不知所措，立即叫3人往外逃生，並關緊門窗，將煙火阻絕於2樓，台中市消防局派員搶救，老翁身體不適，消防人員預防性將他送往衛福部豐原醫院觀察治療。

今天晚上6點18分，台中市消防局接獲民眾報案，潭子區甘水路二段286巷發生民宅火警，派遣第一大隊、潭子分隊等共5個單位，出動各式消防車14輛、消防人員33名、義消17名，由副大隊長黃東泰擔任指揮官到場搶救。