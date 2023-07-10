避光不避火？虎尾避光墊倉庫火災 鐵皮屋全燒塌
雲林縣虎尾鎮光明路國稅局虎尾稽徵所對面一家鐵皮屋倉庫，今天下午冒出濃濃黑煙，消防隊據報趕往灌救，發現倉庫堆滿汽車用的避光墊，因悶燒產生許多濃煙，灌救不易，經約一小時控制火勢，但整座倉庫已被燒得傾塌不成形，起火原因調查中。
今天下午3時許，虎尾國稅局對面冒出強大濃煙，因消防隊就在附近，一發現馬上趕往救火，由第二大隊大隊長沈俊興前往現場指揮搶救，因火勢愈來愈大，約12輛消防車陸續趕往灌救。
經約1個小時控制火勢，幸無人受困，發現屋內堆滿汽車駕駛座前方防熱用的避光墊，因均是毛質材料，且數量不少，引起嚴重悶燒，搶救不易，為避免復燃，消防隊人熊場進行殘火處理，現場無人員傷亡，起火原因將進一步調查。
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