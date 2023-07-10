避光不避火？虎尾避光墊倉庫火災 鐵皮屋全燒塌

雲林縣虎尾鎮光明路國稅局虎尾稽徵所對面一家鐵皮屋倉庫，今天下午冒出濃濃黑煙，消防隊據報趕往灌救，發現倉庫堆滿汽車用的避光墊，因悶燒產生許多濃煙，灌救不易，經約一小時控制火勢，但整座倉庫已被燒得傾塌不成形，起火原因調查中。

今天下午3時許，虎尾國稅局對面冒出強大濃煙，因消防隊就在附近，一發現馬上趕往救火，由第二大隊大隊長沈俊興前往現場指揮搶救，因火勢愈來愈大，約12輛消防車陸續趕往灌救。