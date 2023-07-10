影／三重舊公寓被闖空門 屋主1周之後找不到筆電才報案

新北市三重區1名37歲男子，大約1個星期之前家裡被闖空門卻渾然不知，直到前天找不到筆電起疑，向鄰居調閱公寓樓梯間監視器，才發現竊嫌2日傍晚三進三出偷東西。警方受理報案查出是慣竊，已鎖定身分展開調查。

案發地點在三重區三和路4段163巷，這裡多半都是4層樓老舊公寓，屋主前天在家裡準備使用筆電，發現找不到，同住的24歲室友也說遺失1個皮夾，內有現金600元、信用卡及證件等物。

於是向鄰居調閱監視器，發現1個頭戴機車安全帽的陌生男子，2日下午5時35分第一次上樓，3分鐘就走下樓；稍後6時許他又再次上樓，手上拿著1把雨傘，只停留10分鐘即離開；6時14分第三度上樓，直到6時50分下樓時，手上拿著筆電包。

失主昨天上午8時許持監視器畫面向三重警分局報案，說他的MACBOOK PRO13 筆電和室友的皮夾在家裡遭竊，合計損失約4萬7千元。警方受理報案後調閱巷弄監視器，發現竊嫌騎機車到場，最後一次下樓時手上多了黑色筆電包和1把傘，騎車離去。