男子獨攀大同大禮步道失聯 疑失足墜落80公尺山谷
50多歲傅姓男子本月8日獨自攀登大同大禮步道，卻與家人失去聯繫。花蓮縣消防局接獲報案，今天有17人前往搜索，在步道恐龍背第一流籠頭下方約80公尺處，發現傅男的身影，垂降卻發現已沒有生命跡象，初步研判疑似失足墜落山谷，現場執行上拉作業，盡快將人搬離山林。
消防局第一大隊指出，今天接獲報案，民眾表示其父親7月8日上午4時，獨自前往大同大禮步道，至今都聯繫不上，需要救援。上午第一梯次指揮官新秀分隊長王韋竣共6名人員出勤，發現傅姓男子的帽子及登山杖。
中午第二梯次由蘇金輝小隊長帶隊，組成消防人員、義消共11人支援出勤，以繩索垂降、空拍機盡可能擴大搜尋。在今天下午3時，在大同大禮步道恐龍背上去第一流籠頭處，繩索下降約80公尺發現傅姓男子，人卻早已沒有生命跡象，研判可能是不慎失足而受傷。
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