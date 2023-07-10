影／台86線突掉落工作梯 司機輾過車頭受損

今天上午9點50分左右，41歲于姓男子駕車載客行經台86線靠近國1交流道時，忽然前方掉落工作梯，于閃避不及輾壓過去，導致車體前方毀損。台南歸仁警分局表示，目前正調閱監視器釐清中，違規駕駛依照交通管理處罰條例，可處3000至6000元罰鍰。

據了解，于男為多元計程車職業駕駛人，當時載客行經台86線靠近國1交流道時，前方忽然掉落工作梯，他閃避不及輾過工作梯，導致車輛車頭受損，隨後他立即打電話向歸仁警分局報案。