嘉義男大生騎車撞及右轉車輛 噴飛30米送醫不治
郭姓男大生昨晚騎機車要回嘉義市住處，行經高鐵大道太保路段時，與謝姓婦人駕駛準備右轉汽車擦撞，男大生連車被噴飛摔至30米外農田，緊急送醫仍不治；事故原因待調查。
嘉義縣消防局昨晚7時9分獲報，太保市高鐵大道與春珠麻寮路交叉路口車禍，派遣太保分隊出動消防車輛、救護車前往，現場為自小客車、機車發生車禍，機車騎士摔落路旁深約2公尺農田，呈OHCA（到院前心肺功能停止），給予相關急救處置後送醫仍不治。
嘉義縣水上警分局表示，機車騎士為22歲的郭姓男大生，暑期放假昨晚騎車要從高鐵大道返回嘉義市住家，行經高鐵大道2公里處時，當時由謝姓婦人駕駛自小客車右轉，疑閃避不及當場撞上汽車右前門，郭男連同機車被噴飛甩至30米外農田。
警方初步調查，肇事駕駛謝婦行經現場因車輛故障，要從高鐵大道快車道右轉滑行至機車慢車道，不料，卻與郭男騎乘機車發生事故，謝婦僅受到驚嚇沒有送醫；謝婦、郭男酒測值均為零。
檢警今天相驗，郭男雖然有戴安全帽，但強大撞擊力，造成頭部嚴重外傷、左下肢骨折、全身多處擦挫傷。警訊後謝婦依過失致死罪嫌移送法辦。
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