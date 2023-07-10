三峽大豹溪單日5件險溺水 救人自救方式一次看

新北市三峽區大豹溪昨天周日估計約有1600人戲水，但光是上午就發生5件差點溺水的意外，全部集中在蟾蜍山谷流域。圖／新北市消防局提供 近日酷熱天氣吸引民眾戲水消暑，新北三峽大豹溪昨天湧入千人，不過在蟾蜍山谷流域發生5件民眾差點被水流捲入事件。體育署與新北消防局提醒救人與自救方式。

新北市政府消防局今天說，三峽大豹溪昨天湧入1600人戲水，但在大豹溪蟾蜍山谷流域發生民眾差點被水流捲入、使用浮板漂進急流區無法動彈、孩童乘坐救生圈被水流沖至瀑布邊、民眾抱小孩於深水區不慎跌倒等5起事件，幸好駐點在蟾蜍山谷的消防員及紅十字會水安大隊志工迅速展開行動並成功救援。

新北消防局表示，蟾蜍山谷流域地形有高低差，形成瀑布，雖然瀑布旁的水面看似平緩，但當強大水壓落下時，水下會形成一股向內拉的水壓力，將人捲入。

這時該如何自救，根據教育部體育署水安宣導資料，通常水的顏色越深，水也越深。溪流中遇到高低落差地形時，會產生「翻滾流」，將人來回捲入水中，這時需要潛到水底，身體緊貼溪床，往下游方向游出。

另外，當河道寬度突然縮減，會造成兩側水勢不斷往中間推擠，形成漩渦，讓人無法朝岸邊逃生，這時必須面部朝上、雙臂緊縮，雙腳伸直微彎，眼看下游處，就能被水流自然帶出水流區。

至於溪流中如果有石頭，旁邊可能也會有超強漩渦，形成「滾輪區」，這時需先冷靜放鬆，伺機用口吸氣，爭取閉氣時間，保持直立如直竿狀，讓激流推出，手腳再用力推障礙物，利用水流順勢游出。

如果發現他人溺水，教育部體育署資料指出，附近如果沒有救生物品，可將空的攜帶式冰箱、塑膠水桶或6到8個寶特瓶裝入塑膠袋內打死結，並拋給溺水者爭取時間。也可將多件衣服綁成救生繩，再泡水增加韌性與重量，並拋越過溺水者位置，降低錯過抓住繩子的機會。

新北消防局第5救災救護大隊長鍾世銘呼籲，民眾在發現他人溺水時要記住「叫叫伸拋划」口訣，也就是大聲呼喊求救、伸出救援物、拋出浮具、划水向岸邊，切勿貿然下水救人，以免增加自身危險。此外，也要穿著合適救生衣並使用浮具，提供有效防護。