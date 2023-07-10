男子烏來泛舟失蹤月餘 居民今潛水發現遺體卡4米深石縫

上月4日在新北市烏來區南勢溪泛舟溺水失蹤的28歲林姓男領隊，在失蹤月餘後，今天上午被福山當地居民在107鄉道信福路15.3K處潛水時，發現林男遺體卡在約4米深的石縫處，居民先將林男的衣物取出交由警消轉家屬確認後，目前新北市消防局派遣67名警義消、重裝人員前往協助將林男遺體脫困。

林男家屬也在事發之初懸賞10萬找人，上月底一度傳出發現林男遺體，但後因天氣因素以及未獲得確切資訊，暫停搜索。而在泛舟翻覆溺水36天，今福山居民在南勢溪潛水時發現林男遺體卡在4米深石縫。

林男上月4日與趙女、吳男相約前往烏來區南勢溪泛舟，3人皆穿著救生衣、1人1艇，但林男卻在泛舟途中意外翻覆落水，旋即消失在溪流中，附近釣客協助報案，趙女、吳男無傷，但林男則在失蹤36天後，今被發現卡石縫溺斃身亡。