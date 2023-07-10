縱走巴博庫魯斯山塔曼山 網友登山團2男女迷途虛驚
北部一群網友男女7人透過相約昨天前往巴博庫魯斯山縱走桃園復興塔曼山稜線，其中陳姓男子、許姓女子進入塔曼山區，體力不支迷途，同行網友發現求救，桃園市巴陵分隊搜救人員上山，幸好網友聯繫迷途2人至塔曼山登山口會合，第四消防大隊今天表示，7名網友登山縱走，1男1女迷途幸好聯繫走出，民眾登山前仍需做好準備，確認天氣狀況，避免危險。
第四消防大隊調查，北部地區3男4女透過網路號召臨時組成巴博庫魯斯山縱走塔曼山登山團，一行男女7人昨天清晨前往宜蘭縣明池山莊登山口，進入新北、宜、桃山區登山，昨天下午進入復興區塔曼山區後，陳男（38歲）與許女（36歲）2人因為體力不支，走在後方迷途，同行網友發現2人迷途不見，緊急向新北市119求救。
塔曼山區位處桃園市，新北119通報桃園119上山救援，巴陵消防分隊接報立即出動6名搜救人員、攜帶救難器材、車輛上山搜救，搜救人員要求登山網友前往塔曼山登山口會合，準備搜尋失聯男女2人，不料2人隨後接通手機與同行網友聯絡至塔曼山登山口會同救援。
第四消防大隊表示，搜救人員在塔曼山登山口，發現7名男女會合，身體十分疲憊，搜救員發現陳男、許女沒有受傷，虛驚一場，不料同行一名闕姓男子不真腳抽筋，搜救人員救援後，闕男未送醫，搜救人員最後護送一行人順利下山返家，結束一場虛驚。
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