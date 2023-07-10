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誤信投資有高獲利 女攤販匯32萬驚覺被騙報案逮人

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

6旬蔡姓女攤販日前在臉書社群瀏覽投資股票訊息，點了上面的LINE後，詐騙集團旋即提供相關訊息並讓蔡女落入詐騙陷阱，陸續匯款共32萬元，此時采女驚覺遭詐，立刻報警。

新北市板橋警分局板橋所獲報後，立刻組成專案小組，並要蔡女配合部署誘捕，上周日（2日）詐團再度來訊，通知蔡女在板橋區大仁街某超商面交，專案小組立刻啟動喬裝部署，準備逮人。

蔡女配合警方，前往超商與詐團成員面交，警方則佯裝成顧客在旁埋伏，待30歲辜男拿出「泰達幣交易同意書」等假文件、雙方交付贓款時，警方旋即上前表明身分，查扣1支手機、1本教戰手則筆記本。

警方帶回辜男偵詢，詢後依詐欺罪、洗錢防制法送辦。警方呼籲，詐團近年利用3C產品的便利性設下各種網路陷阱，民眾投資應透過合法管道賺取合理利潤，任何標榜高額獲利、穩賺不賠等誇大不實廣告，就是假投資真詐財的警訊，小心求證為防止詐騙的不二法門，有任何疑問請撥打165反詐騙專線諮詢。

信了投資有高獲利！女攤販損32萬才驚覺被騙，報案逮人。記者李易昌／翻攝
信了投資有高獲利！女攤販損32萬才驚覺被騙，報案逮人。記者李易昌／翻攝
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信了投資有高獲利！女攤販損32萬才驚覺被騙，報案逮人。記者李易昌／翻攝
信了投資有高獲利！女攤販損32萬才驚覺被騙，報案逮人。記者李易昌／翻攝

詐騙集團 超商

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