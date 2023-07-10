誤信投資有高獲利 女攤販匯32萬驚覺被騙報案逮人

6旬蔡姓女攤販日前在臉書社群瀏覽投資股票訊息，點了上面的LINE後，詐騙集團旋即提供相關訊息並讓蔡女落入詐騙陷阱，陸續匯款共32萬元，此時采女驚覺遭詐，立刻報警。

新北市板橋警分局板橋所獲報後，立刻組成專案小組，並要蔡女配合部署誘捕，上周日（2日）詐團再度來訊，通知蔡女在板橋區大仁街某超商面交，專案小組立刻啟動喬裝部署，準備逮人。

蔡女配合警方，前往超商與詐團成員面交，警方則佯裝成顧客在旁埋伏，待30歲辜男拿出「泰達幣交易同意書」等假文件、雙方交付贓款時，警方旋即上前表明身分，查扣1支手機、1本教戰手則筆記本。