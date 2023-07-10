新北熟女氣網友冷處理 開直播自詡「宮二」涉恐嚇遭訴

新北市黃姓女子9年前認識林姓女網友，但前年間不滿林女冷處理，去年間二度開直播，除了念出林女的生日、職業等個資外，還自詡為電影「一代宗師」中章子怡的角色「宮二」，以暗示、隱喻的方式，恐嚇威脅林女與其家人的生命、財產安全，林女將直播影片提供給警方後提告，黃女否認犯行，辯稱是「寫劇本」，台中地檢署今偵結，依恐嚇罪起訴。

起訴指出，新北市黃姓女子（41歲）在2014年間，透過臉書認識台中市林姓女網友，雙方在前年8月間見面、來往，不過後來黃女認為林女為了工作而疏離她、冷回應而不滿，去年10月28日，先在Instagram上直播，除了念出林女的生日、學經歷、職業、父母職業等個資外，還恫嚇「用千金小姐這個點弄死你、你完蛋了、一秒瞬間讓你死，從此找不到工作」。

林女發現黃女的直播後，因為心生恐懼，趕緊向台中市第四警分局報案，沒想到黃女收到警方發出的通知書後，又在去年11月17日晚間，在Instagram上直播，「她父母家我也去過，完蛋了」、「她弟弟有生兒子，哪一間幼稚園我也知道」，甚至還自詡為電影「一代宗師」的角色「宮二」，更說「我64手，一代宗師，我是君子報仇十年不晚，可能過了3年才弄起來」等語。

林女認為，黃女在直播中提到父母、弟弟等家人，也揚言對她與家人不利，因此報警處理。

黃女到案後則是否認犯行，辯稱她是創作者，「在寫劇本」，在直播所述都是虛構的情節，沒有恐嚇任何人。

不過檢方認為，黃女兩次的直播時間接近，加上第一次有提到林女的姓名、生日等個資，顯然在直播中提及的對象就是林女。