台東母子在家雙亡 親友哀痛說「這個兒子很孝順」

台東縣卑南鄉75歲林姓婦人與52歲李姓兒子雙雙陳屍住家，身上無外傷，警方不排除林婦因病離世，兒子受不了打擊走上絕路。家人哀痛說，死亡的李男很孝順，獨自負責照顧生病的母親多年，家裡一下走兩個人，內心十分悲痛。

昨晚警方抵達時，林婦躺在床上，兒子則在一旁的照護床上，兩人在同一房間，皆無生命跡象，初判死亡時間有一天以上；現場遺留可疑藥劑，初步排除他殺。警方表示，兩名死者身上無明顯外傷，屋內也無打鬥痕跡，預定擇日解剖遺體釐清死因

林姓婦人育有4子，近年行動不便，全由次子照顧，母子兩人相依為命多年，生活很低調，因李家老二堅持自己照顧，不願把媽媽送至照護機構，其他兒子支應日常生活開銷。

鄰居說，李家老二負責照顧母親多年，平日沒有外出工作，最近2、3年林婦無法行走，常見兒子推輪椅帶媽媽出門散步，也常聽見林婦在家吹笛子復健，照護壓力大，可能又是一起「長照悲歌」。

「當然很孝順，否則不會自己照顧媽媽多年」李家兄弟及姪子悲痛說，一時之間無法接受噩耗，目前兩人的死因還需要進一步釐清，不想講太多。

縣府社會處表示，林婦及兒子都不具社福救助身分，過去也沒有保護或脆弱家庭的通報紀錄。

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