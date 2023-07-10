台中21處易肇事路口設科技設備 3個月告發4.1萬件

台中市北區五岔路口的科技執法設備。圖／台中市警局交通大隊提供 台中市警局為強化行人通行安全、建立用路人交通觀念，從去年2月開始，在台中市21處易肇事、違規路口，陸續設置科技執法設備，全天偵測闖紅燈、不停讓行人等違規項目。經統計，今年3月至6月已告發4.1萬餘件，未來將爭取經費，在路口各行向增設執法設備，以遏阻駕駛人的交通違規行為。

台中市警局交通大隊表示，去年2月16日起，在全市21處易肇事、違規路口陸續設置科技執法設備，全天候偵測違規車輛，讓闖紅燈、不禮讓行人、任意變換車道或不依規定轉彎等違規無所遁形，西屯區台灣大道與文心路口、北屯區中清路與文心路口，以及北屯區崇德路與文心路口等3處是以取締「汽、機車不禮讓行人優先通行」為主要取締項目；其他18處路口則是以「闖紅燈、任意變換車道或不依規定轉彎」等易肇事違規列為取締項目。

台中市交大統計，今年3至6月取締違規共計41784件，因科技執法遏阻違規行為，交通事故發生件數有降低趨勢；以今年3至4月與去年同期比較，發生事故數共計減少30件（-12.1%）。

另統計各路口在今年3月至4月、5月至6月的交通事故數，以北區三民路、崇德路五岔路口減少14件（-44.5%）最多，其次依序為沙鹿區台灣大道、中山路、三民路口減少7件（-54.9%），南屯區環中路與五權西路口減少6件（-29.7%），南區建國北路與文心南路口減少5件（-27.8%），北屯區環中東路與太原路口減少5件（-26.0%）；前列各路口科技執法取締件數均較前期有所增加，而事故發生數降低，彰顯出科技執法遏阻駕駛人違規肇事的成效。