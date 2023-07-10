澎湖休閒漁船海釣未歸 海空擴大搜尋
澎湖海域接連3天傳意外，1艘「休閒漁政0033」船出海釣魚，船上1人，迄今人船1夜未歸，警消、岸巡與海巡等單位海空擴大搜尋，截至目前，尚無進一步發現。
海巡署金馬澎分署澎湖第七岸巡隊指出，昨天晚間近7時許，接獲西衛安檢所轉民眾家屬報案指稱，1艘澎湖籍「休閒漁政0033」休閒漁船，船上有陳姓男子1人是在昨天上午5時25分，自馬公西衛漁港報關出海釣魚，至今未回，請求協助。
澎湖第七岸巡隊接獲通報，立即出動安檢人員沿著手機訊號進行搜索，依陳男手機訊號，分別自澎湖跨海大橋往空殼嶼海域與白沙海岸岸際與海面等搜尋，澎湖海巡隊也出動海巡巡防艇等展開搜尋，岸巡今天也動用無人機擴大搜尋。
漁民指出，由於澎湖昨天吹起西南風，擔心小小的「休閒漁政0033」船，可能會被潮流帶往澎湖北面海域，搜尋單位要把握時間擴大搜尋。
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