他去全聯買飲料偷渡酸梅糖 警用「這關鍵」輕鬆抓人

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聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

林姓男子日前在北市中正區某全聯福利中心偷竊，他把架上的「酸梅糖」直接放入自備的塑膠袋內，到了櫃檯卻只結手上的飲料，成功偷渡後林男食髓知味，再度登門偷竊酸梅糖，店家事後發現帳目短缺，調閱監視器畫面驚覺遭小偷報警。警方用「全聯福利卡」的會員資料掌握犯嫌身分，迅速通知他到案說明，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，林男（63歲）5日內二度施展「夾帶偷渡」的行竊手法，前後把9包、價值共1242元的酸梅糖裝入隨身塑膠袋，要離開店家時，再另外拿取數個寶特瓶飲料放入購物籃結帳，而林男結帳時僅付購物籃內物品的錢，把未結帳的酸梅糖直接帶出店。

轄區警方獲悉偷竊案偵辦，由於林男買飲料結帳時，有報全聯會員資料，警方毫不費功夫就釐清犯嫌身分，通知他到案說明，他警詢時稱就是想偷，酸梅糖很好吃，偷了的話可以少付錢，被依竊盜罪嫌函送法辦。

林姓男子日前以「夾帶偷渡」的行竊手法，偷走全聯架上的酸梅糖，警方透過全聯會員卡資料，毫不費功夫就釐清犯嫌身分。記者翁至成／翻攝
林姓男子日前以「夾帶偷渡」的行竊手法，偷走全聯架上的酸梅糖，警方透過全聯會員卡資料，毫不費功夫就釐清犯嫌身分。記者翁至成／翻攝

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