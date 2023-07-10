他去全聯買飲料偷渡酸梅糖 警用「這關鍵」輕鬆抓人
林姓男子日前在北市中正區某全聯福利中心偷竊，他把架上的「酸梅糖」直接放入自備的塑膠袋內，到了櫃檯卻只結手上的飲料，成功偷渡後林男食髓知味，再度登門偷竊酸梅糖，店家事後發現帳目短缺，調閱監視器畫面驚覺遭小偷報警。警方用「全聯福利卡」的會員資料掌握犯嫌身分，迅速通知他到案說明，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，林男（63歲）5日內二度施展「夾帶偷渡」的行竊手法，前後把9包、價值共1242元的酸梅糖裝入隨身塑膠袋，要離開店家時，再另外拿取數個寶特瓶飲料放入購物籃結帳，而林男結帳時僅付購物籃內物品的錢，把未結帳的酸梅糖直接帶出店。
轄區警方獲悉偷竊案偵辦，由於林男買飲料結帳時，有報全聯會員資料，警方毫不費功夫就釐清犯嫌身分，通知他到案說明，他警詢時稱就是想偷，酸梅糖很好吃，偷了的話可以少付錢，被依竊盜罪嫌函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言