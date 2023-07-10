「玩命關頭」南投暗夜上演 3輛BMW尬車遭起訴

南投市中興新村部分道路深夜車流少，3男子駕駛BMW汽車來此「尬車」比拚直線加速，最高平均車速超過90公里，當2車上場互尬時，另1人還充當裁判，宛如電影「玩命關頭」，經檢舉查獲，3人近日遭檢方起訴。

經濟部中台灣創新園區入夜後人車稀少且道路筆直，竟有3名男子趁凌晨駕駛BMW汽車比拚直線加速，遭民眾報案檢舉，南投縣警察局中興分局積極擴大偵辦，查獲蔡姓、陳姓、洪姓男子到案，訊問後函送南投地檢署偵辦，檢方近日依涉犯公共危險罪嫌提起公訴。

根據南投地檢署起訴書，洪男、陳男、蔡男明知無故在公眾往來道路並排停車後競速行駛，足以造成往來人車通行危險，竟仍基於妨害公眾往來安全犯意聯絡，於去年11月11日凌晨1時許分別駕駛3輛汽車，在南投市中興路、中研路、文獻路一帶，以時速每小時70至90公里競速行駛道路，致生公眾人車通行危險。

洪男、陳男、蔡男3人都駕駛BMW汽車，為測試車輛性能，特地相約到中興新村中創園區「尬車」，洪男、陳男、蔡男輪流比拚速度，車輛並排後，倒退至中興路與中研路口，再開始沿中研路往前行駛，接著再駕車逆向行經中研路與文獻路圓環，再沿中研路返回路口。

3輛BMW汽車從凌晨1時12分起，5度輪流上陣「尬車」比直線加速至凌晨1時30分，約500公尺直線平均車速最高超過90公里；當2車上場時，甚至另1人還充當裁判，「手舉高再放下」指揮車輛起跑；改裝車暗夜轟隆噪音擾人安寧，居民憤怒報案，中興分局查獲法辦。