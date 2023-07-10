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台南網路詐騙橫行 熟女談虛擬愛情兩周就要匯325萬助人
台南市網路詐騙橫行，永康區金融機構近兩個月幫助警方攔阻詐騙匯款1000多萬元。最近一起是王姓單身婦人到中國信託分行要匯325萬元，行員機警阻詐，警方今天前往頒獎表揚。
王婦在網路結識LINE暱稱「子恆」男網友，他甜言蜜語迷惑婦人，不到兩星期婦人就墜入愛情陷阱。男子以積欠工程款要求設定3筆約定轉帳匯款325萬元到指定帳戶，婦人到中信商銀匯款時，鄭姓行員機警察覺有異，立即報警，員警拿婦人手機與男子通話發現對方中國口音且說不清欠款過程，勸說這是典型「假交友真詐財」，婦人才打消匯款325萬元念頭。
永康區5月至今有永康郵局攔阻160萬、永康農會攔阻200萬、國泰人壽永康服務中心200萬、國泰世華永康分行200萬及中國信託325萬。永康分局為鼓勵銀行、超商等協助阻詐，設計委託製作可愛的「打詐英雄（熊）寶寶」，贈送助警阻詐金融機構行員，收到好評。
永康警分局表示，假交友是近來盛行詐騙手法，歹徒常用臉書等交友軟體結識被害人，持續互動以親密對話降低戒心，再以各種話術誘使被害人上當匯款，被害人發現不對時對方早已消失無蹤。民眾網路交友務必提高警覺，遇到以任何理由要求金錢援助或匯款轉帳時，要撥打反詐騙電話諮詢，聽聽專家怎麼說，才能有效避開交友詐騙陷阱，減少財產損失危害。
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