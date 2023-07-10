台南網路詐騙橫行 熟女談虛擬愛情兩周就要匯325萬助人

王姓熟女談虛擬愛情兩周就要匯328萬幫助沒見過面的男性網友，銀行行員報警攔阻。圖／警方提供 台南市網路詐騙橫行，永康區金融機構近兩個月幫助警方攔阻詐騙匯款1000多萬元。最近一起是王姓單身婦人到中國信託分行要匯325萬元，行員機警阻詐，警方今天前往頒獎表揚。

王婦在網路結識LINE暱稱「子恆」男網友，他甜言蜜語迷惑婦人，不到兩星期婦人就墜入愛情陷阱。男子以積欠工程款要求設定3筆約定轉帳匯款325萬元到指定帳戶，婦人到中信商銀匯款時，鄭姓行員機警察覺有異，立即報警，員警拿婦人手機與男子通話發現對方中國口音且說不清欠款過程，勸說這是典型「假交友真詐財」，婦人才打消匯款325萬元念頭。

永康區5月至今有永康郵局攔阻160萬、永康農會攔阻200萬、國泰人壽永康服務中心200萬、國泰世華永康分行200萬及中國信託325萬。永康分局為鼓勵銀行、超商等協助阻詐，設計委託製作可愛的「打詐英雄（熊）寶寶」，贈送助警阻詐金融機構行員，收到好評。