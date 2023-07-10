快訊

小火鍋店「白飯、冰淇淋免費吃到飽」不怕被吃垮？內行曝1高招：吃越多越賺

評／如何面對共軍全面封鎖？分析台美三大可行方案

陸幼兒園驚傳男子闖入行兇釀6死1傷 25歲吳姓嫌犯被逮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南網路詐騙橫行 熟女談虛擬愛情兩周就要匯325萬助人

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

王姓熟女談虛擬愛情兩周就要匯328萬幫助沒見過面的男性網友，銀行行員報警攔阻。圖／警方提供
王姓熟女談虛擬愛情兩周就要匯328萬幫助沒見過面的男性網友，銀行行員報警攔阻。圖／警方提供
台南市網路詐騙橫行，永康區金融機構近兩個月幫助警方攔阻詐騙匯款1000多萬元。最近一起是王姓單身婦人到中國信託分行要匯325萬元，行員機警阻詐，警方今天前往頒獎表揚。

王婦在網路結識LINE暱稱「子恆」男網友，他甜言蜜語迷惑婦人，不到兩星期婦人就墜入愛情陷阱。男子以積欠工程款要求設定3筆約定轉帳匯款325萬元到指定帳戶，婦人到中信商銀匯款時，鄭姓行員機警察覺有異，立即報警，員警拿婦人手機與男子通話發現對方中國口音且說不清欠款過程，勸說這是典型「假交友真詐財」，婦人才打消匯款325萬元念頭。

永康區5月至今有永康郵局攔阻160萬、永康農會攔阻200萬、國泰人壽永康服務中心200萬、國泰世華永康分行200萬及中國信託325萬。永康分局為鼓勵銀行、超商等協助阻詐，設計委託製作可愛的「打詐英雄（熊）寶寶」，贈送助警阻詐金融機構行員，收到好評。

永康警分局表示，假交友是近來盛行詐騙手法，歹徒常用臉書等交友軟體結識被害人，持續互動以親密對話降低戒心，再以各種話術誘使被害人上當匯款，被害人發現不對時對方早已消失無蹤。民眾網路交友務必提高警覺，遇到以任何理由要求金錢援助或匯款轉帳時，要撥打反詐騙電話諮詢，聽聽專家怎麼說，才能有效避開交友詐騙陷阱，減少財產損失危害。

銀行行員報警攔阻詐騙，警方頒感謝狀、贈送「打詐英雄（熊）寶寶」。圖／永康分局提供
銀行行員報警攔阻詐騙，警方頒感謝狀、贈送「打詐英雄（熊）寶寶」。圖／永康分局提供

詐騙

延伸閱讀

影／蔡英文刑事局視察打詐成果 宣導詐騙「6不」

影／「借我80萬元」79歲婦誤信甜言蜜語 土城警聯手行員成功阻詐

中信銀台南永康分行5月5度阻詐 再阻婦匯150萬

桃男網路投資被慘騙1200萬 桃警前5月阻詐保2.5億積蓄

相關新聞

骨科醫師與女教師相約油霞縱走失聯 上午順利獲救

台中市36歲蘇姓骨科醫師與高雄市27歲羅姓女教師前天（8日）相約到新竹縣五峰鄉油霞縱走，未料兩人返程時迷路，尋路途中又不...

他去全聯買飲料偷渡酸梅糖 警用「這關鍵」輕鬆抓人

林姓男子日前在北市中正區某全聯福利中心偷竊，他把架上的「酸梅糖」直接放入自備的塑膠袋內，到了櫃檯卻只結手上的飲料，成功偷...

中市科技執法奏效 3到6月事故數低於111年同期

台中市警察局在全市21處易肇事、違規路口設置科技執法設備，警方今天表示，從3月到6月共取締違規4萬1784件，與去年同期...

台南網路詐騙橫行 熟女談虛擬愛情兩周就要匯325萬助人

台南市網路詐騙橫行，永康區金融機構近兩個月幫助警方攔阻詐騙匯款1000多萬元。最近一起是王姓單身婦人到中國信託分行要匯3...

這啥狀況？越南女大生將轎車借給同鄉 擦撞遇到警察全跑光

新北市林口區日前有1輛轎車倒退時發生擦撞，剛好巡邏車路過，員警下車查看時，車上4人竟全部趁隙奪門而出棄車逃逸，只有1人卡...

高雄男騎車鬼切蛇行害騎士追撞摔傷 竟然加速逃逸

高雄市一名年輕男子不僅騎機車未戴安全帽，在左營區明誠二路沿路蛇行，從內側車道鬼切外側車道時，後方機車騎士閃避不及追撞摔傷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦