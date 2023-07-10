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高雄男騎車鬼切蛇行害騎士追撞摔傷 他竟然逃了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市一名年輕男子不僅騎機車未戴安全帽，在左營區明誠二路沿路行，從內側車道鬼切外側車道時，後方機車騎士閃避不及追撞摔傷，男子竟肇事逃逸，過程被後方車行車記錄器拍下，警方表示，傷者多處擦傷，幸送醫無大礙，將追緝肇逃者。

社群「社會事新聞影音」今天上午貼出一則影片，影片中一名年輕男子於前天晚間7時許，未戴安全帽騎機車行經左營區明誠二路的內側車道，沿路蛇行，在接近忠貞路口時，突然鬼切到外側車道，當場害後方的機車騎士閃避不及追撞摔倒在地。

肇事的男子當下未停車，反而騎機車加速逃逸，留下被撞受傷的騎士，過程被後方轎車行車記錄器拍下。

左營警分局警方表示，交通分隊於當天晚上7時許，獲報在左營區明誠二路與忠貞街口有交通事故發生，立即派員前往處理。

警方調查，當時受傷的鄒姓男子（50歲）騎機車沿明誠二路外車道西向東方向行駛，被前方從內側車道右切外側車道的機車擦撞，導致鄒身體多處擦挫傷，送醫治療，幸無大礙。

警方表示，鄒男經酒測無酒駕行為，已調閱監視器追緝肇事逃逸的男子到案說明，並針對交通違規部分，予以開單告發。

高雄市一名年輕男子騎機車在左營區明誠二路蛇行，從內側鬼切外側車道時，後方機車騎士閃避不及追撞摔傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子騎機車在左營區明誠二路蛇行，從內側鬼切外側車道時，後方機車騎士閃避不及追撞摔傷。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子騎機車在左營區明誠二路蛇行，從內側鬼切外側車道時，後方機車騎士閃避不及追撞摔傷，男子肇事逃逸。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子騎機車在左營區明誠二路蛇行，從內側鬼切外側車道時，後方機車騎士閃避不及追撞摔傷，男子肇事逃逸。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子前晚騎機車未戴安全帽，在左營區明誠二路沿路蛇行。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子前晚騎機車未戴安全帽，在左營區明誠二路沿路蛇行。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子騎機車在左營區明誠二路蛇行，從內側鬼切外側車道。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高雄市一名年輕男子騎機車在左營區明誠二路蛇行，從內側鬼切外側車道。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

車道 行車記錄器

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