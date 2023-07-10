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這啥狀況？ 越南女大生將轎車借給同鄉 遇到警察全跑光

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市林口區日前有1輛轎車倒退時發生擦撞，剛好巡邏車路過，員警下車查看時，車上4人竟全部趁隙奪門而出棄車逃逸，只有1人卡在牆邊無路可跑。警方查出車主是19歲越南籍女大學生，但她只說車借給同鄉開，其餘一概不說。

林口派出所員警6日下午5時許，巡邏路過林口區自強六街，意外遇到路旁有1輛轎車，倒車時擦撞到後方停車。員警準備前往查看，巡邏車都還沒停妥，肇事轎車便有1名男子開門逃走。

後來有3名員警分別請男姓駕駛和右前座乘客下車，車內後座還有另1名男子，全是越南籍。盤查過程中，男駕駛突然拔腿就跑，只剩右前座乘客因在牆邊、被女警擋住去路沒跑，他是1名持觀光簽證來台的46歲阮姓男子。

2名員警去追男姓駕駛，仍被溜掉，這時後座的男子也趁隙奪門而出逃走。阮姓男子被帶回派出所，面對詢問一律供稱不知道，最後警方只能抄登身分資料，讓他離開。

後來查出車主是在台灣讀大學的19歲阮姓越南外籍生，阮女在電話中只說將車借給同鄉開，其餘一概不說。警方表示將再通知她到派出所說明，嘗試釐清逃跑3名男子的身分。

員警盤查越南籍男性肇事駕駛，他突然轉身拔腿就跑，2名員警追去，仍被溜掉。圖／翻攝社會事新聞影音
員警盤查越南籍男性肇事駕駛，他突然轉身拔腿就跑，2名員警追去，仍被溜掉。圖／翻攝社會事新聞影音
林口警方巡邏途中巧遇車禍，巡邏車尚未停妥，肇事車輛便有1人奪門而出快速逃跑。記者林昭彰／翻攝
林口警方巡邏途中巧遇車禍，巡邏車尚未停妥，肇事車輛便有1人奪門而出快速逃跑。記者林昭彰／翻攝
當2名員警去追逃跑的肇事駕駛，後座男姓乘客趁隙開門逃跑。圖／翻攝社會事新聞影音
當2名員警去追逃跑的肇事駕駛，後座男姓乘客趁隙開門逃跑。圖／翻攝社會事新聞影音

越南 林口

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