這啥狀況？ 越南女大生將轎車借給同鄉 遇到警察全跑光

新北市林口區日前有1輛轎車倒退時發生擦撞，剛好巡邏車路過，員警下車查看時，車上4人竟全部趁隙奪門而出棄車逃逸，只有1人卡在牆邊無路可跑。警方查出車主是19歲越南籍女大學生，但她只說車借給同鄉開，其餘一概不說。

林口派出所員警6日下午5時許，巡邏路過林口區自強六街，意外遇到路旁有1輛轎車，倒車時擦撞到後方停車。員警準備前往查看，巡邏車都還沒停妥，肇事轎車便有1名男子開門逃走。

後來有3名員警分別請男姓駕駛和右前座乘客下車，車內後座還有另1名男子，全是越南籍。盤查過程中，男駕駛突然拔腿就跑，只剩右前座乘客因在牆邊、被女警擋住去路沒跑，他是1名持觀光簽證來台的46歲阮姓男子。

2名員警去追男姓駕駛，仍被溜掉，這時後座的男子也趁隙奪門而出逃走。阮姓男子被帶回派出所，面對詢問一律供稱不知道，最後警方只能抄登身分資料，讓他離開。