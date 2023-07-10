中市科技執法奏效 3到6月事故數低於111年同期

台中市警察局在全市21處易肇事、違規路口設置科技執法設備，警方今天表示，從3月到6月共取締違規4萬1784件，與去年同期比較，事故發生數降低，顯現科技執法成效。

台中市警察局交通警察大隊表示，從民國111年2月16日起在全市21處易肇事、違規路口陸續設置科技執法設備，全天候偵測違規車輛，讓闖紅燈、不禮讓行人、任意變換車道或不依規定轉彎等違規事件無所遁形。

交通警察大隊指出，其中西屯區台灣大道與文心路口、北屯區中清路與文心路口，以及北屯區崇德路與文心路口共3處是以取締「汽、機車不禮讓行人優先通行」為主要取締項目；其他18處路口則是以「闖紅燈、任意變換車道或不依規定轉彎」等易肇事違規列為取締項目。

市警局統計顯示，112年3至6月取締違規共4萬1784件，因科技執法遏阻違規行為，交通事故發生件數有降低趨勢；以112年3至4月與去年同期比較，發生事故數共計減少30件。

進一步統計各路口112年5至6月與3至4月發生交通事故件數，市警局指出，其中以北區三民路、崇德路的五岔路口減少14件為最多，其次依序為沙鹿區台灣大道、中山路、三民路口減少7件，南屯區環中路與五權西路口減少6件，南區建國北路與文心南路口減少5件，北屯區環中東路與太原路口減少5件。

市警局表示，由於各路口科技執法取締件數均較前期有所增加，而事故發生數降低，彰顯出科技執法遏阻駕駛人違規肇事的成效。