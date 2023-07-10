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海上驚魂記！無動力帆船桅桿傾倒無法航行 傍晚獲救人船均安
連日炙陽，墾丁海域水域遊憩活動熱絡，1艘無動力帆船9日下午搭載9名乘員，自南灣出航，未料行經核三廠出水口附近時，鋼索突然斷裂，造成桅桿傾斜無法航行，遭臨岸守望人員發現通報，岸巡隊派2艇前往救援，所幸傍晚海象平穩，最終人船均安；南部分署第六岸巡隊表示，民眾若遇突發狀況可撥打118海巡服務電話求助。
第六岸巡隊表示，屏東縣恆春鎮墾丁9日下午有1艘乘載9名大人、小孩的無動力帆船，於南灣出航體驗帆船活動，到核三廠出水口近餵魚區海域時，突然發生鋼索斷裂，造成桅桿傾斜無法正常航行，被後壁湖安檢所守望人員發現回報，第八巡防區指揮部調度後壁湖安檢所救生艇出海救援，並通知海巡艇在旁戒護。
第六岸巡隊指出，該帆船長考量船上7名兒童不諳水性有安全疑慮，由安檢所人員於海上接載返回後壁湖漁港，再由海巡艇戒護水上摩拖車拖帶帆船回南灣遊憩區，全數獲救無人員傷亡。
第六岸巡隊呼籲，民眾至岸際戲水或參加水上活動時，務必穿著救生衣，切勿至危險水域及未設有救生員岸際戲水，倘若遇突發狀況或不慎發生危險，可立即撥打「118」求助。
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