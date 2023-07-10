三峽大豹溪昨5件戲水意外 專家教這樣做：勿貿然下水救人

今年暑假特別熱，新北市三峽區大豹溪昨天周日估計約有1600人戲水，但光是上午就發生5件差點溺水的意外，全部集中在蟾蜍山谷流域，被駐點守望的消防人員及紅十字會志工救起。新北市消防局提醒民眾，發現溺水切勿貿然下水救人，以避免不必要的風險。

消防局指出，從昨天上午10時許開始，大豹溪蟾蜍山谷流域陸續發生5件戲水意外，有人差點被水流捲入、使用浮板漂進急流區無法脫身、孩童乘坐救生圈被水流沖至瀑布邊緣差點捲入、婦女抱著小孩於深水區跌倒，都差點溺水，幸好守望人員及時發現。

由於蟾蜍山谷流域的地形有高低差，形成瀑布，瀑布旁邊水面看似平緩，但由於強大的水壓落下時，水面下形成一股向內拉的壓力，昨天便有孩童乘坐救生圈被水流沖至瀑布邊，險些被捲入。

幸好紅十字會水安大隊志工迅速反應救援，投擲魚雷浮標將人拉上岸，隨後利用現場廣播系統提醒遊客注意安全，勿靠近瀑布附近水域。