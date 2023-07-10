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骨科醫師與女教師相約油霞縱走失聯 上午順利獲救

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

昨天下午2時許，山搜人員靠手機定位找到驚魂未定的羅女。圖／新竹縣消防局提供
昨天下午2時許，山搜人員靠手機定位找到驚魂未定的羅女。圖／新竹縣消防局提供

台中市36歲蘇姓骨科醫師與高雄市27歲羅姓女教師前天（8日）相約到新竹縣五峰鄉油霞縱走，未料兩人返程時迷路，尋路途中又不慎分開，昨天下午2時許羅女先找到訊號點獲救，但蘇男下落不明。今天上午8時許，蘇男也找到訊號點求救，搜救人員9時許順利找到蘇男，並護送他回登山口，所幸他僅有肢體擦傷，已由家屬接駁返家。

據了解，羅女與蘇男是網路認識的山友，其中蘇男還是彰化某骨科診所醫師，兩人前天相約油羅山至霞山O型縱走，雖此路線難度不高，但因路程長達20公里，途中需爬升海拔2000公尺，過去也曾發生山友體力不支和迷路的求救案，但所幸均未釀成重大傷亡。

新竹縣消防局指出，羅女和蘇男前天順利爬完霞山後，原想要返回油羅山登山口，但中途遇路徑坍塌，兩人不熟路況迷路，因天色已晚只好在溪谷度過一夜。隔天兩人持續尋路，蘇男獨自攀爬山壁，羅女則以高遶的方式欲與蘇男在上方會合，未料羅女抵達山壁高處後，卻未見到蘇男蹤跡，兩人就此失聯。

羅女隨後上切至高處尋找訊號點報案求援，並於昨天下午2時許獲救，但蘇男仍失聯，其爸爸、哥哥聞訊也趕抵羅山林道。新竹縣消防局今晨6點展開搜救，就在8時許蘇男也找到訊號點求救。

搜救人員教導蘇男使用手機定位，並請其原地待救不要移動，最後山搜人員順利在9時許尋獲蘇男，他意識清楚，僅有四肢擦傷、左小腿腫脹瘀青，在山搜人員護送下已安全返回登山口，並由家屬接駁返家。

羅姓女教師昨天已由警消人員護送下山。圖／新竹縣消防局提供
羅姓女教師昨天已由警消人員護送下山。圖／新竹縣消防局提供
所幸蘇姓醫師僅有肢體擦傷，現已由家屬接駁返家。圖／新竹縣消防局提供
所幸蘇姓醫師僅有肢體擦傷，現已由家屬接駁返家。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員教導蘇男使用手機定位，並請其原地待救不要移動，最後山搜人員順利在9時許尋獲蘇男。圖／新竹縣消防局提供
搜救人員教導蘇男使用手機定位，並請其原地待救不要移動，最後山搜人員順利在9時許尋獲蘇男。圖／新竹縣消防局提供

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