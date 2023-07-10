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墾丁帆船體驗遇鋼索斷裂 7小2大漂困海面海巡救回

中央社／ 屏東縣10日電

屏東墾丁海域遊憩活動熱絡，9日傍晚1艘無動力帆船航行海中時突然鋼索斷裂故障，安檢所人員機警發現海面異狀，出動救生艇馳援，將全船9人平安接駁回港口。（第六岸巡隊提供） 中央社
屏東墾丁海域遊憩活動熱絡，9日傍晚1艘無動力帆船航行海中時突然鋼索斷裂故障，安檢所人員機警發現海面異狀，出動救生艇馳援，將全船9人平安接駁回港口。（第六岸巡隊提供） 中央社

連日高溫，屏東墾丁海域遊憩活動熱絡，昨天傍晚，1艘無動力帆船航行海中時突然鋼索斷裂故障，安檢所人員機警發現海面異狀，出動救生艇馳援，將全船含7名兒童在內的9人平安送回港口。

昨天傍晚6時許，海巡署第八巡防區指揮部接獲第六岸巡隊後壁湖安檢所通報，守望人員發現後壁湖漁港港嘴右側有艘帆船疑似故障並有水上摩托車在旁協助，通報後出動支援。

第六岸巡隊表示，昨天下午，1艘無動力帆船搭載9名民眾，從南灣出航體驗帆船活動，在核三廠出水口近餵魚區海域突然發生鋼索斷裂，造成桅桿傾斜無法正常航行，出動救生艇出海馳援。

因船上有7名兒童，考量不諳水性有安全疑慮，由後壁湖安檢所人員於海上接載返回後壁湖漁港，再由海巡艇戒護水上摩拖車拖帶帆船回南灣遊憩區，所幸人船均安。

第六岸巡隊呼籲，墾丁是水域遊憩活動勝地，民眾至岸際戲水或參加水上活動必須穿著救生衣，不要至危險水域及未設有救生員岸際戲水。

海巡署 墾丁

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