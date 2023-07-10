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歹徒佯裝大陸姪騙台灣翁25萬 連名字都不知警一戳就破

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

詐騙集團在上月底佯裝是台中市向姓老翁的姪子，欲詐騙25萬元，幸好行員、警方聯手阻詐，才保住向翁老本。圖／第四警分局提供
詐騙集團在上月底佯裝是台中市向姓老翁的姪子，欲詐騙25萬元，幸好行員、警方聯手阻詐，才保住向翁老本。圖／第四警分局提供

台中市九旬向姓老翁在上月底前往銀行要提領25萬元，欲拿到台銀匯款給人在大陸的姪子，不過行員認為，該帳戶為大陸帳戶，向翁面對行員關懷提問，又支吾其詞，認為不單純，所以通知警方到場，雖然向翁強調是會幫助姪子之用，但警方仍打越洋電話給對方，發現對方連老翁「姓名」都不知，馬上戳破歹徒詐騙伎倆。

第四警分局黎明所警員陳致謙、賴昆佑，上月底接獲轄區銀行報案，九旬向姓老翁到黎明郵局，要提領現金25萬元，行員詢問用途時，向翁回答要幫助人在大陸務農的姪子使用，提領後要到台灣銀行匯款到姪子帳戶內，因行員覺得有疑問，所以通知警方到場協助。

向翁向警方解釋，姪子人在大陸湖南，因農村生活困苦，需要一筆現金度過難關，所以才會匯款到姪子提供的帳戶內。

不過警方一步詢問向翁帳戶來源，但向翁無法清楚交代，也不願意告訴家人匯款一事，員警直覺向翁恐遭詐騙，所以直接撥打國際電話與對方確認。

警員與對方通話後發現，面對提問時，對方回答避重就輕，甚至連向翁的姓名都不知道，當場戳破詐騙伎倆。

員警接著聯絡向翁妻子到場勸說，經過近一個小時的苦勸，向翁才決定不匯款，守住積蓄。

第四分局分局長李建興表示，詐騙集團手法不斷推陳出新，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打165反詐騙諮詢專線或鄰近派出所多方查證。

李建興說，此案能順利阻詐成功是銀行人員的機警及員警到場後耐心勸說，細心觀察，才能順利阻止被害人匯款。若遇有類似情形，千萬別輕易匯款或交付金錢，以免成為歹徒覬覦的對象，遭騙損失財產。

詐騙集團

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