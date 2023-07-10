樹齡60餘年台灣櫸木遭盜伐 警跨百多公里查贓已成板材

新竹林區管理處森林護管員執行森林巡護工作時，發現新竹尖石地區山林內1株樹齡60餘年的台灣櫸木遭鋸倒竊取，現場僅存樹頭及樹枝殘材。圖／警方提供 警政署保安警察第七總隊第五大隊日前接獲新竹林區管理處通報，新竹尖石地區山林內1株樹齡60餘年、直徑85公分的台灣櫸木遭盜罰，現場僅存樹頭及樹枝殘材，警方事後查緝謝姓男子等人到案，但前往百多公里外的宜蘭縣查贓時，發現樹幹已被裁成板材，全案依違反森林法、竊盜等罪嫌移送新竹地方檢察署偵辦。

警方指出，案發後保七總隊第五大隊與新竹林區管理處組成專案小組共同查緝，調閱沿路監視器畫面、訪查，發現案發當夜1輛大貨車載運怪手進入尖石山區，深夜由另1輛大貨車從國有林班方向載運台灣櫸木離開，且樹木超出車斗很多，經蒐證、偵查發現謝姓嫌犯等人涉嫌重大。

經聲請搜索票至3個處所執行查緝，查扣大貨車、怪手及鏈鋸等犯罪工具，並循線查出謝嫌已將竊得的櫸木銷贓至百多公里外的宜蘭縣冬山鄉，警方及新竹林管處人員跨縣前往查贓，發現樹幹已被裁切，共起出總重680公斤櫸木板材。

保七總隊表示，竊取森林主、副產物者，如符合結夥二人以上、使用車輛載運或於保安林犯之等要件，將處一年以上，七年以下有期徒刑，併科一佰萬元以上、二仟萬元以下罰金；如竊取台灣櫸、牛樟、扁柏、紅檜、肖楠等貴重木及收受、搬運、寄藏或媒介贓物者，依情節可加重其刑至1/2，最高可處十年半有期徒刑，併科三仟萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。