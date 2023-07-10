報電桿編號救命！4人大雪山遊樂區迷路又飢渴 警消合力尋獲

台中市和平警分局天輪派出所昨天接獲報案，4人迷路受困山區，警察和消防隊員合力救出。圖／警方提供 4名遊客在大雪山森林遊樂區走步道後迷路又飢渴，警方詢問迷路者當地電桿編號，迅速查出他們受困位置，和平警分局天輪派出所、消防分隊合力尋獲，帶他們下山。

陳女一行4人昨天早上7點多從大雪山森林遊樂區的橫嶺山步道登山口出發，預定到三角點後原路折返，所以只有攜帶飲水，未帶食物。抵達目的地後，看到往沙蓮山的標示牌，標示往沙蓮山距離僅500公尺，一行人想嘗試看看，卻因此迷路行走至白冷山，從早上出發走了8個多小時，又飢又渴，其中2人腳部又稍微扭傷。

昨天下午4點35分尋獲4人，原本騎機車尋找的員警返回派出所，再開警車重返現場將4人載回派出所，提供飲水及西瓜解渴消暑，員警再幫忙代叫計程車，載往大雪山森林遊樂區停車處取車返家。