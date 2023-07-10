警消昨搜尋到鞋子 佳里將軍溪今晨發現女浮屍
台南市佳里區新城橋將軍溪水域，今上午發現一具女浮屍，初步調查，死者家屬昨深夜曾向警消報案，警消發現死者騎乘機車及鞋子，惜漏夜協尋無所獲，今早在離鞋子約20公尺遠尋獲遺體，詳細原因警釐清中。
經查，死者是47歲住鄰近學甲區焦姓女子，台南市消防局119勤務中心是昨深夜11點多接獲警方轉報，立即調派學甲、佳里消防分隊趕往。
昨深夜11點56分發現死者的機車，現場無落水痕跡，持續搜索今凌晨0零時36分又在附近又找到死者鞋子，因現場昏暗視線不佳，經與家屬討論後，今晨持續搜索。
今早7點行動持續展開，消防局共出動8車17人，7點22分在離發現鞋子約20公尺處水域發現一具女浮屍，已明顯死亡，家屬指認無誤，詳細原因，警深入調查中。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言