警消昨搜尋到鞋子 佳里將軍溪今晨發現女浮屍

台南市佳里區新城橋將軍溪水域，今上午發現一具女浮屍，初步調查，死者家屬昨深夜曾向警消報案，警消發現死者騎乘機車及鞋子，惜漏夜協尋無所獲，今早在離鞋子約20公尺遠尋獲遺體，詳細原因警釐清中。

經查，死者是47歲住鄰近學甲區焦姓女子，台南市消防局119勤務中心是昨深夜11點多接獲警方轉報，立即調派學甲、佳里消防分隊趕往。

昨深夜11點56分發現死者的機車，現場無落水痕跡，持續搜索今凌晨0零時36分又在附近又找到死者鞋子，因現場昏暗視線不佳，經與家屬討論後，今晨持續搜索。

今早7點行動持續展開，消防局共出動8車17人，7點22分在離發現鞋子約20公尺處水域發現一具女浮屍，已明顯死亡，家屬指認無誤，詳細原因，警深入調查中。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980