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女兒雲端監視見八旬老母倒臥庭院 暖警協助送醫

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

85歲徐姓婦人下午不慎在自家庭院跌倒自己無法起身，徐的女兒人在嘉義，她打電話向台南市二分局求助，警員趕往查看並協助就醫，深獲家屬感激。記者黃宣翰／翻攝
85歲徐姓婦人下午不慎在自家庭院跌倒自己無法起身，徐的女兒人在嘉義，她打電話向台南市二分局求助，警員趕往查看並協助就醫，深獲家屬感激。記者黃宣翰／翻攝
85歲徐姓婦人昨天下午不慎在自家庭院跌倒自己無法起身，家𥚃沒有其他人可以協助，徐的女兒在嘉義透過雲端監視器畫面發現後打電話報警求助，台南市警二分局警員獲報後趕往查看並協助就醫，深獲家屬感激。

南門派出所警員昨天下午4點多接獲徐的女兒報案，她表示她透過網路遠端監視器發現她母親在中西區忠義路家中庭院跌倒，由於她人在嘉義距離遙遠又聯繫不上住在台南的親友，無法立即趕回台南住處，無計可施下請求警方先行前往協助。

值班警員張訓銘獲報後請巡邏警員欒復琦、李英誌趕往婦人家中了解，發現徐老婦人跌坐在庭院地上無力起身，意識略為模糊不清，全身發熱疑似中暑，詢問徐婦自稱大腿、膝蓋及臀部疼痛，所幸沒有其他明顯外傷，隨即員警將其攙扶起身坐在椅子上，通報119救護車送往醫院觀察就醫，通知家屬前往醫院照顧。

老婦人家屬不斷向員警表示謝意，因為徐姓老婦人身體虛弱，在跌倒後如未能立即處理，後果恐不堪設想，真的很感激員警的協助。

台南市警二分局表示，南門派出所警員在勤務中提供民眾協助，及時對老婦人伸出援手，並讓與遠在嘉義的女兒放下心中大石頭，讓民眾有感，充分展現為民服務的熱忱，增進警民關係，提升警察優質形象，值得嘉勉。

台南 警察

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