影／疑電動車充電起火 台南市東區透天厝冒黑煙

台南市東區文化五街一間5樓透天厝，今天清晨6點44分冒出黑煙，消防人員接獲民眾報案趕到現場，連忙敲門都沒有人回應，擔心屋內有人受困，連忙破門進入搶救，疑為一樓充電中電動機車起火冒煙，屋內沒有人，火勢約在30分鐘控制。

「東區文化五街住宅火災，請派員搶救。」台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨6點44分接獲民眾報案文化五街民宅失火，中心派出崇善、後甲等消防分隊人車前往搶救。

消防人員到場發現一樓冒出黑煙， 連忙敲門都沒有人回應，擔心屋內有人受困，連忙破門後拉水線進人搶救，疑為一樓充電中電動機車起火冒煙，消防人員逐層搜索，屋內沒有人。