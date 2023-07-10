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影／疑電動車充電起火 台南市東區透天厝冒黑煙
台南市東區文化五街一間5樓透天厝，今天清晨6點44分冒出黑煙，消防人員接獲民眾報案趕到現場，連忙敲門都沒有人回應，擔心屋內有人受困，連忙破門進入搶救，疑為一樓充電中電動機車起火冒煙，屋內沒有人，火勢約在30分鐘控制。
「東區文化五街住宅火災，請派員搶救。」台南市消防局救災救護指揮中心今天清晨6點44分接獲民眾報案文化五街民宅失火，中心派出崇善、後甲等消防分隊人車前往搶救。
消防人員到場發現一樓冒出黑煙， 連忙敲門都沒有人回應，擔心屋內有人受困，連忙破門後拉水線進人搶救，疑為一樓充電中電動機車起火冒煙，消防人員逐層搜索，屋內沒有人。
消防局第七大隊說，民眾在家中充電電動機車，一定要小心，起火戶沒有裝置住警器，會向住戶勸導安裝，保障人身安全。
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