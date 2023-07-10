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台南運河水域驚傳溺水 消防人員救起女子送醫
台南市中西區府前路二段運河水域，今天凌晨5點多發生溺水意外 ，消防人員接獲獲報後趕抵現場，將26歲女子救上岸，但已OHCA（到院前心跳停止），送往醫院急救已恢復脈搏。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天凌晨5點20分接獲民眾報案有人落水，隨即出動5車13人前往現場救援，並於5點30將溺水的女性救援上岸。溺水為26歲女子，到院前心跳停止，於5點41分被送往醫院急救。
據了解，26歲女子原本在附近和友人唱歌，中途卻離席外出，友發現跟著外出看著她從新南橋下跳，連忙警119搶救。
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