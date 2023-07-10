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男網友誆投資乙太幣 女富商被騙上億
台南市年約五十歲房地產女老闆，誤信男網友謊稱代為投資買賣虛擬貨幣乙太幣獲利豐厚，五個月來匯了一億多元給對方，上月底她想兌現，對方要她再匯數百萬元綜合所得稅，才警覺被騙報警。
警方調查，被害人經營房地產事業有成，在南部開設房地產公司，今年二月有暱稱「sho」的陌生男子從臉書私訊與她對話，兩人閒聊一陣互加好友。
女老闆多次聊天時以稅務專業問題詢問男子，對方都能回答，信任他後掉入投資陷阱。
男子稱投資「乙太幣」可獲巨額利潤，騙女老闆上鉤，還稱網路虛擬挖礦比買挖礦機獲利更高，女老闆誤信對方話術，從今年二月至六月底，共投入一百多筆資金，總金額總值逾一億六百萬多元。
直到女老闆想要兌現，對方藉故拖延，並且稱需要繳交數百萬元綜合所得稅手續費，女老闆才驚覺是騙局，六月廿九日向台南市警方報案。
據了解，警方查看金流，被害人是以台幣買乙太幣，再透過電子錢包匯往海外帳戶不知名的交易所，追查上十分困難。
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