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南投埔里鐵皮屋火警 丈夫返家急尋...女屋主逃生不及成焦屍
南投埔里向善里今下午近5時傳出民宅火警，因火勢猛烈且迅速延燒，消防局獲報調派大批人車前往，拉水線灌救後撲滅火勢後，消防巡視火場發現一名女性焦屍，經查為屋主太太，疑逃生不及命喪火窟，火警原因仍待進一步調查釐清。
南投縣消防局表示，今天下午4時57分獲報，向善路一處兩層樓鐵皮住宅發生火警，因火勢猛烈，且不斷有濃煙竄出，因此調派鄰近中心碑、國姓、埔里等分隊以及第二大隊等出動消防車4輛、救護車1輛及34名警義消，人車馳援灌救。
而在現場人員拉水線灌救同時，外出的朱姓屋主剛好返家，緊張的向消防表示，其陳姓妻子可能在屋內，經撲滅火勢，消防巡視火場，果然在屋內靠近大門處發現一名女性焦屍，經其屋主指認，確認是她的陳姓妻子，疑因逃生不及命喪火窟。
警消表示，該具焦屍初步已經屋主指認確認身分，但確切死因仍將通報檢方及法醫進行相驗，詳細的起火原因及起火點則有待火場鑑識小組進一步調查釐清。
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