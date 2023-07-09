台中警員疑熱衰竭昏倒靶場 葉克膜搶救3天後仍不治

台中市警察局霧峰分局警備隊高姓警員日前在靶場執行勤務時，疑因熱衰竭突感身體不適昏倒送醫，經葉克膜搶救後仍於今天凌晨不治，警方將協助家屬處理後續事宜。

台中市政府警察局霧峰分局今天表示，警備隊50歲高姓警員於6日在霧峰區象鼻坑靶場執行勤務，接近中午12時，他疑因熱衰竭突感身體不適，返回室內後昏倒無意識。

現場其他員警發現後，立即為他實施CPR（心肺復甦術），並通報消防局由救護車將高男送往亞洲大學附屬醫院急救，並以葉克膜進行搶救，延至今天凌晨3時，經家屬接回拔管宣告不治。

霧峰警分局指出，高姓警員為台灣警察專科學校民國82年畢業，於89年調派霧峰分局服務至今，從警年資30年，平時工作認真負責且熱心助人，和同事相處融洽，同事獲知消息均感到相當難過及不捨。分局將全力協助家屬處理後續治喪、撫卹及慰問事宜。