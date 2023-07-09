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桃園復興四稜溫泉意外摔谷 他受傷康復後送飲料答謝搜救人員

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市復興區四稜溫泉近年網紅介紹熱門秘境，28歲李姓男子4月8日與友人共4人前往四稜野溪溫泉遊玩，李男不慎摔落溪谷，造成頭部、四肢多處撕裂傷，消防局巴陵分隊及山域義消搜救送醫復元，李男攜帶飲料向搜救人員致謝及表示，當時頭部撕裂傷無法睜開眼睛，山路狹窄，每次拖拉都感受到搜救人員花費很大力氣救援，讓他非常感謝。

消防局第四大隊今天表示，李男與友人共4人，今年4月8日前往復興四稜野溪溫泉遊玩、泡溫泉，當天下午李男不慎墜落溪谷，造成頭部及四肢多處撕裂傷，119據報出動巴陵分隊及山域義消18人攜帶救援、救護器材，從台7線58.5公里四稜溫泉登山口集結，入山搜救，在四稜溫泉野溪邊，發現李男，頭部撕裂傷、四肢多處擦傷，意識清楚，生命徵象穩定。

搜救人員先緊急救護處置後，採用頸圈固定進行搬運救援，因為天色昏暗，山路陡峭難立足，需靠繩索拖拉，增加救援困難，隨後由119加派搜救人員加入搬運救援，至晚上才將李男順利拖拉到登山口，再送醫治療3個月最近出院。

李男表示，網紅介紹的四稜溫泉秘境，實際來回路程4小時多，山路每一步都令人膽戰心驚和考驗體力，當時頭部撕裂傷，無法睜開眼睛看清楚，他依稀記得山路非常狹窄、地勢不穩，他可以感受搜救人員每次拖拉上去，花費很大力氣，救援十分辛苦，他由衷感謝搜救人員，如果下一次遊玩，他會選擇更加安全的登山步道健行。

李男在復興區四稜溫泉秘境區摔落溪谷受傷，搜救員利用固定板拖拉將他救出送醫。圖／消防局第四大隊提供
李男在復興區四稜溫泉秘境區摔落溪谷受傷，搜救員利用固定板拖拉將他救出送醫。圖／消防局第四大隊提供
李男（左三）在復興區四稜溫泉秘境摔落溪谷受傷，康復後送料感謝搜救員辛勞。圖／消防局第四大隊提供
李男（左三）在復興區四稜溫泉秘境摔落溪谷受傷，康復後送料感謝搜救員辛勞。圖／消防局第四大隊提供

巴陵 登山步道

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