國1嘉義太保段事故連發 共7車追撞一度中斷交通
國道1號嘉義太保北上路段，今天下午2時許接連發生2起車禍，共7輛車追撞，皆因未保持安全距離，沒有人員傷亡，但一度造成車流嚴重回堵，2起事故於3時27分同時排除。
國道警察發布新聞訊息指出，下午2時50分及2時52分，分別於國道1號北向265.1公里及265.2公里處內側車道，發生2起事故。
警方表示，第1起事故2車追撞，第2起事故5車追撞，皆是因為未保持安全車距，沒有人員傷亡，也沒有酒駕。2起事故於3時27分同時排除，全線恢復通車。
不過，根據國道1號中山高速公路即時影像顯示，接近晚上6時，該路段依舊車行緩慢。警方呼籲用路人，天氣炎熱易造成車輛故障，行車務必保持安全間距。
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