影／桃園台61線飆仔出沒 見警圍捕全逆向鳴笛挑釁

桃園市大園台61線今凌晨出現大批改裝機車競速妨害安寧，見警方到場，不但逆向穿梭車陣逃逸，沿途還鳴按喇叭，挑釁意味濃厚；大園警方最後出動警網圍捕，最終攔到12輛車，除開出12張交通罰單，也將追究逆向行駛的公共危險刑責。

大園及觀音地區台15線、台61線及台66線因路寬又直，假日深夜常有改裝車輛聚集，過去更曾發生競速車輛失控撞死人意外，當地居民不堪其擾，因此警方周末假日深夜均編排防飆勤務，加強線上巡邏。

大園警方表示，潮音派出所員警今凌晨3時許在台61線發現30餘輛改裝機車聚集，立即上前攔檢，然而群聚車輛拒絕盤查，還逆向穿梭車陣逃逸。員警通報線上警網攔截圍捕，共攔查12輛機車，舉發無照駕駛7件、闖紅燈1件、遮蔽車牌1件、照後鏡損壞不修復1件等違規，另有2輛因變更排氣管開單由環境保護局、監理站召回檢驗。

警方強調，執法公權力不容挑戰，民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，以維道路交通安全。